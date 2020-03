Loni vzrostl průměrný plat učitelů na 40 111 korun, informuje ministerstvo školství. V meziročním srovnání si tak polepšili o 14,9 procenta, což je nejrychlejší tempo růstu za poslední roky.

Průměrný plat nepedagogických pracovníků ve školství činil loni 21 786 korun. Proti roku 2018 se zvedl o 11,6 procenta. Ve srovnání s rokem 2017 byly loni platy nepedagogů ve školách vyšší o přibližně 24,4 procenta.

Statistiky nárůstu platů v různých typech škol ministerstvo zatím nezveřejnilo. Upozornilo zároveň, že data nezahrnují platy v soukromých či církevních školách. V údajích také nejsou zapracovány například příspěvky, které na výdělky učitelů dávají některé obce.

Vláda ve svém programové prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do roku 2021 na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být kolem 47 322 korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) už dříve uvedl, že by učitelé v roce 2021 měli dostávat průměrně alespoň 45 000 korun. Nepedagogičtí zaměstnanci by měli mít v průměru přibližně 26 000 korun. (ČTK)