V sobotu po zimní pauze opět vyplují na Vltavu pražské přívozy. Propojí Karlín s Holešovicemi, Troju s Císařským ostrovem a další pražské břehy.

Seznam pražských přívozů v provozu od soboty 28. března 2020:

· P1 Sedlec – Zámky: V provozu denně do 20:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:45 hodin

· P2 V Podbabě – Podhoří: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 5:25, o víkendech od 6:30 hodin

· P3 Lihovar – Veslařský ostrov: V provozu denně do 22:00, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00 hodin

· P6 Lahovičky – Modřany: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00 hodin

· P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov: V provozu denně do 19:00–22:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00 hodin

· P8 Troja – Císařský ostrov: V provozu denně do 19:00–21:00 podle denního světla, v pracovní dny od 7:00, o víkendech od 8:00 hodin.