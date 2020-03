4900 lidí se přidalo k české iniciativě #Energiilekarum, v níž chtějí nadšenci zdravotníkům vyjádřit podporu a dodat jim energii. Na dárcovské platformě Donio vybrali během 40 hodin dva miliony korun na energetické balíčky.

Dobrovolníci z iniciativy Energii lékařům. Foto: Lada Brůnová

Tým nyní průběžně rozváží energetické balíčky do 52 zdravotnickým zařízení ke čtyřem tisícům zdravotníků po celém Česku. Češi už podpořili zdravotníky částkou dva miliony korun a sbírka běží dál. Ambicí týmu je dodávat lékařům a sestřičkám energii, dokud bude potřeba. Ozývají se také další a další instituce, které mají o energetické balíčky zájem.

„Stalo se něco neuvěřitelného, dali jsme si velký cíl vybrat finanční prostředky na 16 000 balíčků. Ale to, s jakou vervou se široká veřejnost zapojila, je neuvěřitelné. Je to nejen velká finanční podpora, ale i ohromně krásné gesto, které dokazuje, že si Češi uvědomují, jak fantastickou práci zdravotníci odvádí,“ říká mladý vědec Jan Lukačevič, který je autorem myšlenky podpořit české zdravotníky a který nyní vede tým více než dvaceti dobrovolníků.

První čtyři tisíce balíčků už jsou u zdravotníků, každý týden tým nadšenců rozveze další tisíce. Protože nikdo nečekal tak ohromný zájem, po vybrání 100 % částky byla sbírka pozastavena, dokud tým nevyřeší míru zapojení partnerů, logistiku, ale i právní aspekty pomoci.

„Dáváme projektu veškerý čas, energii a nadšení, pracujeme téměř nonstop. Nejsme ale korporace s velkým zázemím, pracujeme z našich obýváků, proto jsme se s pokorou rozhodli, že sbírku na pár dní pozastavíme, než budeme schopni odbavit první várku balíčků,“ dodává Lukačevič.

Každý týden má tým v plánu odeslat tisíce dalších balíčků. „Počítáme, že situace se ještě nějakou dobu neuklidní, i nyní se mění každý den. Budeme reagovat stejně operativně jako při založení celého projektu. Chtěli bychom postupně zvětšovat objemy tak, aby byly naše balíčky vydatnou pomocí všem těm, kteří ji v našem zdravotnictví potřebují. Věřím, že společně s širokou veřejností to zvládneme,“ uzavírá optimisticky Jan Lukačevič z Akademie věd ČR, který za iniciativou stojí.

S kolegyní Annou Fučíkovou se znepokojením sledoval zprávy o náročných podmínkách, ve kterých nyní zdravotníci pracují. „Chtěli jsme jim nějak pomoci. Ochranné pomůcky v odpovídající kvalitě sehnat neumíme. Zjistili jsme ale od zdravotníků, že jim velmi chybí i základní čas na oddech, natož na pravidelnou stravu, což je přitom v takovém nasazení ohromně důležitá věc. To poslední, co potřebujeme, je kolaps zdravotního systému.“ vysvětluje Jan. „Řekli jsme si tedy, že pošleme zdravotníkům energii, a to doslova, tedy formu snadno konzumovatelných potravin. Zdá se to jako banalita, ale podle zdravotníků, se kterými jsme podobu pomoci probírali, je to opravdu užitečný servis,“ dodává Lukačevič.

Energetické balíčky jsou složené z potravin zejména českých výrobců. „Zájem o balíčky je neuvěřitelný nejen ze strany zdravotníků, ale i dárců, kteří jim je chtějí zakoupit. Proto v tuto chvíli jednáme i s dalšími partnery, aby složení bylo co nejpestřejší,“ upřesňuje Veronika Hájková, filmová produkční, která má v týmu na starosti logistiku a finance. „Rozhodli, jsme se, že nebudeme jména značek uvádět, protože se k nám dostávaly i zprávy, že se jedná o levný marketing daných firem. Tomu se bráníme, naše motivace je opravdu nezištná,“ dodává Jan Lukačevič.

Peníze ze sbírky putují na přípravu balíčků a nejnutnější náklady. „Vždy se ale snažíme domluvit nejlepší možné podmínky, s rozpočtem hospodaříme maximálně citlivě. Některé firmy poskytly své produkty zdarma či za náklady, jiné se starají o logistiku,“ dodává Veronika Hájková. V týmu je nyní zhruba dvacet dobrovolníků všech profesí.

Ministerstvo zdravotnictví ČR jim dodalo seznam pracovišť, se kterými se mohou spojit a domluvit se.