Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Za výroky na adresu homosexuálů, Romů a Židů dostal roční podmíněný trest. Podle pravomocného verdiktu měl Staník také zaplatit 70 tisíc korun.

Soud se dovoláním zabýval neveřejně, výsledek je patrný z databáze InfoSoud, ČTK jej potvrdila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová. Odůvodnění zatím není dostupné.

Podle verdiktu se Staník dopustil podněcování k nenávisti a popírání, zpochybňování, schvalování či ospravedlňování genocidia. Pražské soudy v kauze konstatovaly, že svoboda projevu není bezbřehá.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání popíral a uváděl, že se justice nechala ovlivnit médii. (ČTK)