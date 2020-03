Stále více amerických televizí přestává v přímém přenosu vysílat celé tiskové konference Donalda Trumpa ke koronaviru. Obávají se šíření zavádějících informací, které americký prezident na brífincích sděluje.

Prezidentovy projevy přerušují stanice CNN, MSNBC, ABC, NBC, NPR i CBS s tím, že jakmile začne prezident říkat nepravdivé informace, živé vysílání odkloňují.

„Vypínáme to, protože ty informace už se nezdají mít přínos do stávají debaty týkající se veřejného zdraví,“ vysvětlilo vedení stanice MSNBC.

„Nebudeme vysílat přenosy živě kvůli vzorci falešných nebo zavádějících informací, které tam padají,“ oznámila stanice KUOW, pobočka celoamerické NPR v Seattlu.

„Pokud Bílý dům bude chtít, abychom něco odvysílali, může nás požádat. V ostatních případech je pouze naše editoriální rozhodnutí, co vysíláme,“ uvedla CNN.

Donald Trump například uvedl, že na koronavirus zabírá lék chlorochin. Starší pár manželů z Arizony pak požil prostředek, který chlorochin obsahoval. Muž zemřel, žena je na JIP. „Trump říkal, že to je bezpečné. Nevěřte mu,“ řekla pak žena v rozhovoru.

Jindy Trump přesvědčoval veřejnost, že USA mají „koronavir zcela pod kontrolou“. Země je nyní na třetím místě co do počtu zjištěných nakažených lidí na světě a nemocnice například v New Yorku hlásí hrozící kolaps. Na koronavir zemřelo už víc než 1050 lidí.

Na jedné z konferencí pak prezident uvedl, že omezení vycházení budou pokračovat „mnohem kratší dobu, než co říkají média“. Hlavní epidemiolog Anthony Fauci (jeho profil jsme přinesli zde) pak jeho vyjádření musel uvádět na pravou míru v jiném pořadu s tím, že ochranná opatření budou určitě trvat „několik týdnů“. (Business Insider)