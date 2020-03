Exprezident Barack Obama vyzval Američany, aby pomáhali vytíženým zdravotníkům tím, že nebudou vycházet a nebudou se sdružovat. „Situace v celé zemi se zhoršuje. Musíme se přestat scházet nejen kvůli sobě, ale také kvůli nim.“ (Hill)

Obama calls for social distancing to remain in place after Trump floats reopening US by Easter https://t.co/bbJf7gRlzd pic.twitter.com/C24pAUuRAq

— The Hill (@thehill) March 26, 2020