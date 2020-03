Přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční asi počátkem června, pokud se školy znovu otevřou v půlce května po opadnutí epidemie nového koronaviru. Týden po přijímacích zkouškách by se pak konaly maturitní zkoušky, mají být do konce června.

Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který dnes ve zrychleném režimu schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Mohl by tak učinit ve čtvrtek.

Zákon stanoví, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po opětovném otevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Pokud by se školy otevřely až po tomto datu, maturity nahradí průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) předpokládal, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. „Nikdo z nás není schopen určit, jak dlouho opatření kvůli koronaviru budou trvat,“ řekl dnes senátorům Plaga. V krátké době chce předložit i úpravu vysokoškolského zákona, který by se týkal přijímacích řízení na vysoké školy a státnic. (ČTK)