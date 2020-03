Češi vracející se ze zahraničí nepůjdou do hromadné karantény, Deníku N to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpányová. Po návratu do Česka by podle ní měli zůstat v domácí karanténě.

„Teď když dochází k repatriaci některých osob, část přijíždějící z Itálie bude v karanténě na jednom místě. To znamená, že chceme dozorovat to, aby se nerozeběhly do populace, protože vidíme, že ta karanténa není bezezbytku dodržována,“ řekl v neděli v Otázkách Václava Moravce šéf Ústředního krizového štábu a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpányová ale upřesnila, že to již není na stole. „Jednalo se o jednu z možných variant,“ řekla Deníku N.

Repatriovaní Češi podle ní po návratu do země skončí v domácí karanténě. Jedná se o země, jejichž výčet je uveden na stránkách MZ.