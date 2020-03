Vyjednavači Bílého domu a amerických senátorů z obou stran se dohodli na podobě největšího ekonomického balíčku v historii USA ve výši dvou bilionů dolarů. Bude to kritická finanční pomoc podnikům a lidem postiženým epidemií koronaviru.

Senátoři by měli schválenou podobu akutního zákona odhlasovat v nejbližších dnech a očekává se, že jej prezident vzápětí podepíše. Díky zákonu dostanou Američané přímou finanční pomoc.

Demokraté opakovaně přijetí zákona v Senátu zablokovali. Tentokrát ve Washingtonu vyjednávali ještě o půlnoci z úterý na středu.

Předmětem sporů byla kontrola nad půlmiliardou dolarů, kterou ministr financí Steve Mnuchin hodlal vyplatit podnikům a firmám. Demokraté měli obavy, že republikáni příliš hledí na zájmy firem a nedostatečně na potřeby zaměstnanců.

Navíc nebylo jasné, kdo bude rozhodovat, komu peníze půjdou a na co, a kdo bude na vyplácení dohlížet. „Já se toho ujmu. Budu mít nad tím kontrolu já,“ řekl Donald Trump na pravidelné konferenci ke koronaviru.

Za republikány vyjednával šéf senátní většiny Mitch McConnell, za demokraty zase šéf demokratické menšiny Chuck Schumer.

„Dámy a pánové, dosáhli jsme dohody,“ oznámil reportérům těsně po půlnoci Eric Ueland, právní ředitel Bílého domu.

„Konečně jsme se shodli. Po dnech intenzivních diskuzí dosáhl Senát nadstranické dohody o historickém podpůrném balíčku,“ řekl šéf republikánů McConnell. „Je to investice do národa odpovídající válečnému stavu.“

Demokratický šéf Schumer zněl o něco méně spokojeně. „Je to největší záchranný balíček v americké historii. Není to moment k oslavě. Je to nutnost,“ citoval jej reportér CNN Manu Raju. (NY Times)