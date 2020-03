Hlavní americký virolog Anthony Fauci je přesvědčený, že Donald Trump nebude trvat na otevření země do Velikonoc, pokud to nebude vhodné. „Má svoje ambice, ale dokáže být flexibilní. Budeme mu denně dodávat aktuální data,“ napsal. (Fox)

Dr. Fauci tries his best to assure people that even though it appears the President has made an absolute decision on Easter, he’s flexible on it pic.twitter.com/SwKD25nehH

