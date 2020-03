Atlanta, hlavní město amerického státu Georgia, hlásí naplněné kapacity lůžek jednotek intenzivní péče. „Počet nakažených, kteří potřebují do nemocnice, roste, a my přestáváme zvládat. Potřebujeme pomoct,“ apeluje starosta Kitchen. (Hill)

