Senát by se měl ještě během středy mimořádně sejít, aby projednal opatření vlády proti šíření koronaviru. Dopoledne by senátoři měli změny projednat na výborech a odpoledne by měli senátoři pravděpodobně o opatřeních hlasovat.

„Poslaneckou sněmovnou ve stavu legislativní nouze ještě během úterního večera, projednají je ve středu dopoledne senátorky a senátoři ve výborech. V odpoledních hodinách by se pak mohla uskutečnit 18. schůze Senátu,“ napsala médiím mluvčí Senátu Sue Nguyen.

O definitivní termínu jednání podle ní ve středu v 7:30 rozhodne senátní organizační výbor.