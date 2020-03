Poslanci schválili změny v ošetřovném. Nově se budou moci rodiče při jeho čerpání střídat, bude trvat po celou dobu uzavření škol a bude se vztahovat i na děti do 13 let. Návrhy opozice, aby se zvýšilo na 80 či 100 procent, neprošly.

Ošetřovné mohli dosud rodiče čerpat pouze devět dní, a to pro děti do deseti let. Nově budou moci dávku pobírat po celou dobu mimořádných opatření i rodiče dětí do 13 let. Ošetřovné bude činit 60 procent redukovaného vyměřovacího základu. Změnu ještě bude muset schválit Senát.

Výsledek ale zklamal opozici, která se třemi pozměňovacími návrhy snažila protlačit jeho zvýšení na 80 procent. Předseda lidovců Marian Jurečka vyjádřil lítost, že neprošel ani jeden z těchto návrhů, nicméně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vysvětlila, že opatření v boji proti koronaviru budou stát ještě desítky milionů korun.

Na to ji předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová namítla, že by stačilo zrušit slevy ve vlacích a autobusech pro studenty a důchodce.

Návrh poslance Romana Sklenáka (ČSSD), aby se ošetřovné týkalo dětí do 15 let se zdravotním postižením, byl přijat jednomyslně. Stejně jednoznačně poslanci schválili návrh týkající se možnosti střídání rodičů při ošetřování dítěte, s nímž přišla poslankyně Jana Pastuchová (ANO).