Pohraniční kontroly, které kvůli koronaviru zavedly členské země schengenského prostoru, se zřejmě ještě rozšíří. Eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová s brzkým ukončením ostrahy vnitřních hranic Schengenu nepočítá.

Prohlásila to v rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

„Právě naopak. Myslím, že je jen otázkou času, kdy hraniční kontroly zavedou všechny státy, ať už se nám to líbí, nebo ne,“ řekla Valeanová v rozhovoru, který FAZ vydá ve středu, ale jehož výňatky již dnes zveřejnila agentura DPA.

Více než polovina z 26 členských zemí schengenského prostoru bez vnitřních hranic obnovila pohraniční kontroly ve snaze zastavit šíření koronaviru, mimo jiné i Česko či Německo. Berlín nejprve kontroly za vhodné opatření nepovažoval, později je ale rovněž zavedl.

S kontrolami nesouhlasilo několik států a ani Evropská komise, která se ovšem mezitím vzdala snahy ostatní země přesvědčit o uvolnění režimu na vnitřních hranicích. Brusel poté oznámil, že bude pouze sledovat, zda kontroly odpovídají přijatým doporučením.

Valeanová nově vyzvala země, aby ke kontrolám přistupovaly s maximální pružností. Uvedla, že teď není důležité, zda platnost nějakého dokumentu či povolení vypršela, prioritou je naopak zajištění toho, aby nákladní vozy mohly hladce přejíždět hranice. Pokud by zboží bylo na hranicích zdržováno, mohlo by to vést ke zhroucení vnitřního trhu. (ČTK)