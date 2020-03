Všichni, kdo na Floridu přiletí z New Yorku nebo New Jersey, musí absolvovat měření teploty a povinnou dvoutýdenní karanténu. Stát se tím snaží zabránit prudkému nárůstu nakažených, kteří ujíždějí z New Yorku a přivážejí koronavirus s sebou.

Těm, kdo nařízení poruší, hrozí šedesát dní vězení. Z New Yorku a New Jersey přiletí denně zhruba sto letadel a podle guvernéra Floridy Rona DeSantise má každý let aspoň jednoho nakaženého pasažéra.

Florida je třetím americkým státem v počtu zjištěných nakažených lidí po Washingtonu a New Yorku. Dvacetimilionový stát je oblíbenou destinací pro americké důchodce a patří proto k těm rizikovým. Dosud potvrdili koronavirus u 1400 lidí a 88 na něj zemřelo. (CBS)