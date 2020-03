Moskevský starosta Sergej Sobjanin dnes připustil, že šíření koronaviru v jeho městě je mnohem horší, než ukazují oficiální statistiky. Jde zatím o nejsilnější prohlášení někoho z významných ruských činitelů, z něhož vyplývá, že úřady nemají úplný přehled o tom, jak dalece se nákaza v největší zemi světa rozšířila.

Rusko dosud ohlásilo 495 nakažených, jedna žena infikovaná koronavirem zemřela.

„Vzniká vážná situace,“ řekl Sobjanin na schůzce s prezidentem Vladimirem Putinem s tím, že skutečné množství případů je neznámé a rychle se zvyšuje. Podle Sobjanina, který platí za blízkého spojence šéfa Kremlu, se dělá málo testů na koronavirus a neví se, zda nejsou nakaženi ti obyvatelé Moskvy, kteří se vrátili z cest do zahraničí a izolovali se u sebe doma nebo na chatách.

Prezident Putin oblečený do žlutého ochranného obleku a s maskou na obličeji navštívil nemocnici na předměstí hlavního města, kde se léčí lidé nakažení koronavirem. Pochválil přitom lékaře a řekl jim, že to, co v nemocnici viděl, na něj udělalo dojem.

Ruská vláda dnes nařídila úřadům v jednotlivých oblastech, aby ve snaze zabránit šíření koronaviru zavřely noční kluby, kina a zábavní centra. Nově také platí zákaz nabízet vodní dýmky v restauracích, barech nebo kavárnách. (ČTK)