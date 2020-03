Kvůli maturitám se strhla ve Sněmovně diskuse a ukázali se i nečekaní partneři. Návrh KDU-ČSL, aby se posunuly maturity až na srpen, podporují například komunisté. Ministr Plaga ale namítl, že studenti mohou po prázdninách nastoupit už do práce.

Přijímací zkoušky by se podle Plagy měly konat dva týdny po otevření škol. A tři týdny po znovuotevření škol by se měly konat maturity. Pokud se školy neotevřou do 1. června, pak se maturitní zkoušky konat nebudou a maturitní vysvědčení se udělá z průměru posledních tří vysvědčení.

S tím mají ale problémy lidovci, a to především jejich někdejší předseda Marek Výborný, který chce, aby se v takovém případě konaly maturitní zkoušky v srpnu či v září. To podpořil i šéf KSČM Vojtěch Filip.

Plaga se ale obává, že v takovém případě hrozí, že mladí lidé k maturitě nenastoupí, protože po prázdninách začnou třeba chodit do práce. Připomíná, že by to také zkomplikovalo přijetí na vysoké školy.