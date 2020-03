Švýcarský freestylový lyžař Andri Ragettli se zapojil do výzvy „zůstaň doma“. Jednadvacetiletý sportovec se natočil, jak absolvuje doma vytvořenou parkurovou dráhu. Pod příspěvek na svém Instagramu napsal, že za každý like věnuje organizaci WHO jeden cent na podporu boje proti koronaviru.