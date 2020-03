Praha nechá na 70 místech rozmístit nádoby na sběr použitých olejů a dalších jedlých tuků. Pro magistrát je bude dva roky zdarma zajišťovat firma Viking group. Půjde o zkušební provoz, po němž radní rozhodnou, zda se počet nádob rozšíří.

Nádoby budou podle schváleného dokumentu umístěny zejména v menších okrajových městských částech. Magistrát oslovil všechny známé poskytovatele služby a pouze vybraná společnost byla ochotná zkušební provoz zajistit zdarma. Důvodem k umístění nádob je podle magistrátu velký zájem ze strany obyvatel a městských částí.

Dosud mohou lidé použitý olej odvézt do některého ze sběrných dvorů nebo počkat na mobilní svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Ten funguje v metropoli na zhruba 300 trasách s osmi přibližně dvacetiminutovými zastávkami. Sběr napomáhá tomu, aby se tuky nedostávaly do odpadních vod, při jejichž čištění způsobují problémy. Nasbírané oleje je také možné po úpravě využít jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie.

Řada obcí třídila jedlé oleje či tuky dobrovolně už před zavedením povinnosti od začátku letošního roku. Zatímco v roce 2016 je vybíralo z celkového počtu 6258 obcí pouze deset procent v množství 88 tun, o rok později se počet obcí zvýšil na zhruba 900. Vytřídily 192 tun použitých olejů a tuků. (ČTK)