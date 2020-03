Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požádala vládu, aby poslancům zpřístupnila zápisy z ústředního krizového štábu. Vadí jí návrh o České národní bance, který považuje za zneužití stavu legislativní nouze. Následně jej předseda Sněmovny stáhl.

Pekarová Adamová vysvětlila, že návrh byl zařazený „za pět minut dvanáct“. Požádala vládu, aby jej nezařazovala, protože jeho projednání podle ní značně ztíží schvalování zákonů.

„Nemyslíme si, že by Česká národní banka měla nakupovat dluhopisy a bondy,“ řekla Pekarová Adamová.

Následně předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) řekl, že o novele zákona o České národní bance rozhodovat dnes poslanci nebudou.

Novela zákona, kterou dnes schválila vláda, by měla centrální bance uvolnit omezení v obchodech na volném trhu. ČNB by tak mohla provádět obchody s cennými papíry s delší splatností než jeden rok a také by mohla jednat s více protistranami, jako jsou pojišťovny, penzijní společnosti a další.