Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že jeho strana na mimořádné schůzi podpoří návrhy vlády. Chápe, že některé strany budou chtít větší pomoc od státu, ale varoval, že boj s koronavirem není levná záležitost.

„Prostředky státu jsou omezené a bitva, která nás čeká, bude dlouhá. Je potřeba myslet na týdny a měsíce před námi. Boj s koronavirem není levná záležitost,“ řekl Hamáček.

Jen za vyšší nasazení policistů a hasičů již nyní podle Hamáčka zaplatí stát dvě miliardy korun.

„Pokud bude bitva s koronavirem trvat, budeme muset zajistit ochranné prostředky a náklady na jejich zajištění se pohybují kolem miliardy korun týdně,“ uzavřel Hamáček.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová podpoří dva pozměňovací návrhy, a to jeden od poslankyně Jany Pastuchové (ANO), aby se rodiče při péči o dítě v rámci ošetřovného střídali. Další změnou je návrh poslance Romana Sklenáka, aby se ošetřovné vztahovalo i na péči o děti starší 13 let, které jsou postižené. Návrh TOP 09, aby ošetřovné bylo ve výši 80 procent, nepodpoří. Navýšení částky by podle ní bylo třeba, pokud by školy byly zavřené delší dobu