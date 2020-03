Vládní opatření kvůli koronaviru by se měla začít snižovat po Velikonocích, kolem 12. dubna. V průběhu svátků by měla trvat velmi restriktivní opatření.

„Lidé by se měli připravit na to, že letošní Velikonoce budou jiné než v předchozích letech. Byly to svátky setkávání, to bohužel letos nebude, nechceme jít cestou nového roku v Číně,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch.