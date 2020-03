„Je lhostejné, kolik naměříme v následujících dnech pozitivních, ta nemoc je infekční a populací projde, to je příroda. Ale je potřeba hlídat seniorní skupinu, kde to může být smrtelné. A to se v naší republice děje a kéž by to takto pokračovalo dál,“ prohlásil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.