K včerejší půlnoci bylo v Česku 1287 potvrzených případů nákazy koronavirem. Na tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Infrastruktura spojená s nemocí Covid-19, ať už IT, kapacity laboratoří, nebo odběrových míst se stále navyšuje, je to jedna z našich hlavních priorit,“ uvedl ministr s tím, že aktuálně je do testování zapojeno 51 laboratoří.