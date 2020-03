Co prezident Trump začal o koronaviru mluvit jako o „čínském viru,“ popisují Američané s asijskými kořeny zvýšené rasové útoky na svou adresu. „Paradoxně to pomáhá čínské propagandě,“ upozorňuje šéf asijského institutu Richard Tucsányi.

The head of the emergency department at a Manhattan hospital went to Home Depot to buy extra protective gear for his staff in case the hospital runs out. While he was there, he was harassed by three men who then followed him out into the parking lot.https://t.co/GlI0tUx9mx

