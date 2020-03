Vláda opět změnila pravidla pro nákupy. U obchodů s plochou do pěti set metrů čtverečních není čas pro seniory vyhrazen. Pokud do nich ale starší osoba přijde, má ji provozovatel obsloužit přednostně.

Podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) jde například o malé pekárny či lahůdky, v nichž provozovatel musí garantovat, že pokud přijde důchodce, musí jej obsloužit přednostně.

U větších provozoven, tedy s plochou větší než 500 metrů čtverečních, mají senioři vyhrazený čas pro nakupování od osmé ranní do desáté ranní. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy to vysvětlil tím, že si při vyhrazeném čase od 7.00 do 9..00 nemohli pracující nakupovat svačiny. Nyní tedy mají čas si pořídit jídlo mezi sedmou a osmou ranní.