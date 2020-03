Zástupci středních škol mají výhrady k návrhu úprav v maturitách a přijímacích zkouškách, které v souvislosti se situací kolem koronaviru představil ministr školství Robert Plaga (ANO). Ředitelé nerozumí například tomu, proč by měly maturitní testy opravovat školy podle podkladů Cermatu.

Podle nich by to Cermat zvládl rychleji a lépe. Oznámili to předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

„Celkově jsme počítali s tím, že k nějakým takovým změnám dojít musí. Některé z nich jsou asi dobré, ne se vším se ale můžeme ztotožnit,“ uvedl Zajíček. „Zrušení písemek vítáme, ale s čím zásadně nemůžeme souhlasit, tak to je opravování didaktických testů ve školách,“ řekl. Podle něj se tím opravování testů nezrychlí a školy to zbytečně zatíží. Lépe by to udělal Cermat, domnívá se. Podobně se vyjádřila i Schejbalová.

Zajíčkovi také v návrhu ministerstva chybí popis řešení pro případ, že by se školy neotevřely ani do konce června. Podle něj zatím nikdo nevyloučil, že školy budou zavřené i do konce školního roku, a není přitom jasné, jak by se taková situace vyřešila. (ČTK)