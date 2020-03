Odborníci z ČVUT vyvinuli pomocí 3D tiskárny respirátor, který má speciální filtr s asi týdenní výdrží. „Je to ještě vyšší ochrana než FFP3. Domluvili jsme se, že je začnou dodávat do fakultních nemocnic,“ oznámil na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že od příštího týdne by se mohlo začít vyrábět až 10 tisíc kusů těchto respirátorů denně.