Prezident Trump reagoval na informaci, že jeho kritik, republikánský senátor Mitt Romney, je v karanténě, s úsměškem. „Romney je v izolaci? Jéje, to je smůla,“ řekl. „To byl sarkasmus, pane?“ zeptal se ho vzápětí novinář. „V žádném případě,“ odpověděl Trump. (Fox)

The President reacts to Mitt Romney self-isolating with “gee that’s too bad”

When asked if that’s sarcasm, the President says it’s not pic.twitter.com/7mXAxBnF4Z

— Acyn Torabi (@Acyn) March 22, 2020