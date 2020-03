Vláda v pondělí zřejmě opět změní otevírací dobu obchodů pro seniory, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). U obchodů s plochou do 200 metrů čtverečních nebude vyhrazený čas, u větších prodejen by pak měli nakupovat mezi osmou až desátou.

V současnosti mají senioři doporučeno nakupovat mezi 7:00 až 9:00. V této době by se v prodejnách neměli pohybovat mladší lidé. Navíc je vybavení obchodů dezinfikované. Lidem jedoucím do práce ale vadilo, že si nemohou koupit svačiny, proto se doba opět posune, řekl premiér Babiš v rozhovoru pro server iDNES.cz.

O změne bude vláda jednat v pondělí. „Domluvili jsme, že dáme výjimku pro obchody do 200 metrů čtverečních. To jsou třeba lahůdky, pekárny, menší obchody na vesnicích, kde je jedna prodejna. Necháme to, ať si to zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel prodejny bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad 65 let,“ shrnul Babiš.

U obchodů s prodejní plochou nad dvě stě metrů čtverečních podle něj bude prodejní doba pro seniory vyhrazená mezi osmou a desátou ranní.

Předseda vlády zároveň vyzval řetězce, aby nechaly potraviny na úrovni slev, protože teď prý stejně mají „obrovské kšefty“. Slíbil, že slevové akce se rušit nebudou. (iDNES.cz)