Aerolinka Emirates oznámila přerušení svých letů od 25. března. Ve vzduchu ale zůstanou její nákladní letouny.

Today we made the decision to temporarily suspend all passenger flights by 25 March 2020. SkyCargo operations will continue. This painful but pragmatic move will help Emirates Group preserve business viability and secure jobs worldwide, avoiding cuts. https://t.co/fkQ59ExVxA 1/3 pic.twitter.com/j7ytftExn2

— Emirates Airline (@emirates) March 22, 2020