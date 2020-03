Vedení TOP 09 žádá omluvu ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) kvůli jeho tlaku na lékaře, aby sloužili i bez ochranných prostředků. Podle předsedy ústecké TOP 09 je tvrzení, že tím porušují Hippokratovu přísahu, mimořádně pitomé.

„Prohlášení ‚týmu odboru‘ Krajského úřadu považuji za mimořádně pitomé! Vidím za ním strach a bezmocnost, protože prostě pořád doháníme tu nevídanou neschopnost premiéra dodat to, co slibuje. Ale ani to nedělá z kohokoliv na krajském úřadu morálního arbitra. Naštvaným doktorům, kteří nepotřebují připomínat, co při promoci slíbili, se musí hejtman Bubeníček za úřad omluvit! K tomu ho vyzývám,“ říká krajský předseda ústecké TOP 09 Michal Kučera.

Vedení kraje by místo toho podle něj mělo sehnat lékařům ochranné prostředky. K výzvě se připojila i předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Zmínila, že politici by si měli váži extrémního nasazení záchranářů, lékařů a sester. Vysvětlila, že všichni politici nejsou takoví. „My v TOP 09 si vaší práce extrémně vážíme a víme, že za nás nasazujete své životy v naprosto nedostačujících podmínkách,“ dodala.