Po otevření restaurací se provoz propadne na třetinu původního objemu, upozorňuje Sylvio Spohr, který zastupuje inciativu majitelů restaurací a hospod. „A to je jen optimistický odhad podle informací z Číny, kde se pomalu vracejí do života,“ podotkl pro Deník N.

„Gastronomie je zbytná služba, kterou člověk nepotřebuje ke každodennímu životu. Do restaurace jde, když má všeho dost. Pokud si uvaří doma, vyjde jej to levn,“ vysvětluje Sylvio Spohr důvody, proč právě jeho obor utrpí nejvíc. Sám je majitelem pražské restaurace Café Louvre, která rovněž musela zavřít.

Společně s dalšími majiteli restaurací proto vyzvali v otevřeném dopise vládu, aby jim zajistila náhradu škod. Ti, co výzvu podepsali, zaměstnávají čtyři tisíce lidí.

„Na celorepublikové úrovni jde o sto tisíc lidí, kteří budou bez práce a tím i bez příjmu. Pokud nám vláda pomůže udržet zaměstnanost, bude klid v ulicích,“ dodává Spohr s tím, že na gastronomii jsou navázané další obory a dodavatelské firmy. „V Praze pracuje každý 11. člověk v cestovním ruchu. To je téměř desetina lidí.“

Situaci v gastronomii popsal i Zdeněk Pohlreich v rozhovoru pro Deník N.