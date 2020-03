Příští týden by měl být podle náměstka Prymuly představený nový systém testování nakažených. Jeden koordinátor by měl pod sebou pět osob, z nichž jeden bude mít v gesci hygieniky a další laboratoře. Systém by měl fungovat od Velikonoc.

Prymula uvedl, že model týmu pěti koordinátorů chtějí představit během příštího týdne. „Budeme do toho modelu zapojovat i armádu. Chceme jedince odchytávat do tří dnů od nakažení,“ řekl Prymula. Jeden člověk by měl na starosti hygieny, další by měl na starosti laboratoře. V provozu by měl být od Velikonoc.

U rychlo testů je podle něj problém, že je u nich velká chybovost. Nákaza se u lidí, kteří nemají příznaky během prvních několika dnů, neukáže, ačkoli jsou pozitivní.

Do testování by se nově měla na začátku příštího týdne zapojit i Akademie věd. Počet testů denně by se tak měl zvýšit tisíc testů denně. V budoucnu by tak Česko mělo být nezávislé na dodávkách testů ze zahraničí

Podle předsedy České lékařské komory Milana Kubka jsou testy k ničemu, protože jejich výsledky se hodně liší. „Předpokládám, protože u nás populace protestovaná není, že pozitivní případy jsou jen špičkou ledovce,“ řekl Kubek.(ČT)