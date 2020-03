V Indii zkouší, jak jsou občané připraveni za zákaz vycházení v případě rozšíření pandemie. Premiér Naréndry Módí dnes cvičně vyhlásil na 14 hodin zákaz vycházení všem 1,3 miliardy místních obyvatel.

In a few minutes from now, the #JantaCurfew commences.

Let us all be a part of this curfew, which will add tremendous strength to the fight against COVID-19 menace. The steps we take now will help in the times to come.

Stay indoors and stay healthy. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/11HJsAWzVf

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2020