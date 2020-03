„Ničemu by neprospělo, kdyby teď došlo ke změnám na ministerstvu. Nebylo by tu víc roušek, kdybych seděl na místě ministra,“ uvedl Prymula ke kauze prohlášení hejtmana Netolického, že by měl resort vést náměstek namísto Adama Vojtěcha. (TV Prima)