Omezení vlády kvůli koronaviru by se měla začít rozvolňovat po Velikonocích. Na svátky budou omezení ještě platit, budou bez kostelů a návštěv. Hranice ale budou zavřené i „četné měsíce“ (minimálně půl roku), řekl šéf krizového štábu Roman Prymula. Ještě na Vánoce by mohlo být do některých zemí zakázáno vyjet. (TV Prima)