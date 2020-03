Majitelé a provozovatelé restaurací a kaváren se spojili a požadují po vládě jasné záruky finanční pomoci ze strany státu. „Pokud pomoc vlády nebude rychlá, budeme muset vyhlásit insolvenci,“ apelují s tím, že dávají práci téměř 4000 zaměstnancům.

Mezi signatáři dopisu jsou šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich, Radek Kašpárek, Jan Punčochář či Emanuel Ridi, dále pak zakladatelé sítí Ambiente, Together a La Collezione, provozovatelé Potrefených hus a řada majitelů dalších vyhlášených podniků.

„Nejen my, ale hlavně naši zaměstnanci a celý dodavatelský řetězec se ocitne ve vážné životní nejistotě,” upozorňují v otevřeném dopise, který zaslali vládě.

Pane předsedo vlády, vážená vládo,

obracíme se na vás coby provozovatelé restaurací a kaváren. Většina z nás zasvětila celý svůj profesní život rozvoji gastronomie v České republice. Za ta léta dobře víme, že podniky poskytující gastronomické služby jsou křehkým organismem. Některým se daří lépe, jiným hůře. Máme zkušenost i s podniky, které jsme museli zavřít. Ale za celou dobu jsme nikdy nenechali žádné dluhy u našich zaměstnanců, pronajímatelů, dodavatelů ani partnerů a nikdy jsme neměli žádné pohledávky vůči státu. Chováme se jako řádní hospodáři. Necháváme si rezervu, abychom pokryli výkyvy sezon i popularity, havárie, opravy, renovace a nepředvídatelné události. Všechny restaurace máme za nemalé částky pojištěné. Proti dopadu nařízení, která vláda vyhlásila v rámci boje proti onemocnění COVID-19, se však pojistit nelze. Na takto náhlé zastavení tržeb není a ani nemohl být nikdo z nás připraven. Většina gastronomických podniků v České republice je tak dnes ve vážném ohrožení.

Podle rozboru právních kanceláří na tuto situaci pamatuje zákon 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Je v něm jasně uvedeno, že „stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními“. Je evidentní, že náhradou škody nelze rozumět například poskytnutí záruk u bezúročných půjček, pozdržení platby daní ani částečnou náhradu mezd. Nikdo z nás nechce dlouhodobě zadlužit své podniky, které v blízké budoucnosti nejspíš nebudou prosperovat. Profesní čest a zdravý podnikatelský rozum nám nedovolují vstoupit s našimi společnostmi do tak nejisté situace s dluhy. Neseme zodpovědnost za budoucnost tisíců zaměstnanců – a týmy našich lidí jsou to nejcennější, co máme. Snažíme se o solidaritu a i v těchto dnech nadále vaříme jídlo všem, kteří jsou na stravování v gastronomii odkázáni, i přesto, že takovýto provoz je podnikatelsky velmi ztrátový. Považujeme to za svou povinnost.

I když je jasné, že současnou prioritou vlády je ochrana zdraví občanů, v důsledku opatření, která souvisí s vyhlášením nouzového stavu, je situace všech podnikatelů v gastronomii neudržitelná.

Bez včasné, jasně formulované záruky přímé finanční pomoci ze strany státu nebude moci většina restauratérů pokračovat v podnikání. Pokud pomoc vlády nebude rychlá, budou naše statutární orgány podle současné legislativy povinny vyhlásit insolvenci. Nejen my, ale hlavně naši zaměstnanci a celý dodavatelský řetězec se tak ocitne ve vážné životní nejistotě.

Jan Boroš

500 zaměstnanců

26 restaurací Potrefená husa

Miloš Hodan a František Koutal

107 zaměstnanců

Grosseto Průhonice, Grosseto Náměstí Míru,

Grosseto Brumlovka, Grosseto Dejvice, Kulinářská

akademie

Tomáš Karpíšek a Daniel Kronďák

1100 zaměstnanců

Pasta Fresca, Pastacaffé, Brasileiro Slovanský dům

a U Zelené žáby, Kuchyň, Myšák, Eska, Dva kohouti,

Grils, Pizza Nuova, Café Savoy, Eska, La Degustation

Bohême Bourgeoise, Bokovka, Kantýna, Naše maso

a Lokály Dlouhááá, U Bílé kuželky, U Zavadilů,

Nad Stromovkou, Hamburk, U Caipla,

Pod divadlem, Korunní,

Lubomír Osuský

150 zaměstnanců

Šenk a restaurace Lékárna, Červený jelen, Kozlovna

Doubravka, Potrefená husa Plzeň, Plzeňka, Sokolovna Bolevec

Radek Kašpárek

29 zaměstnanců

Field

David Petřík

400 zaměstnanců

SIA, Potrefená husa Hybernská, Potrefená husa Pardubice,

Cukrář Skála, Vinohradský Parlament, Bruxx, FoodWay

Catering, Sisters

Zdeněk Pohlreich

105 zaměstnanců

Next Door, Imperial, Divinis

Jan Punčochář

32 zaměstnanců

U Matěje

Ondřej Rákosník a Riccardo Lucque

200 zaměstnanců

Aromi, La Finestra, Amano, La Bottega di Finestra,

La Bottega Bistroteka, La Bottega Linka, La Bottega

Tusarova, La Bottega Gastronomica

Emanuele Ridi

20 zaměstnanců

Manu Risto, Manu Praga

Sylvio Spohr

80 zaměstnanců

provozovatel Café Louvre

Ladislav Starka

800 zaměstnanců

La Bodeguita del Medio, La Casa Argentina,

Dutch Pub, Asia Temple, U Císařů, El Toro Negro,

Café 80’s, La Republica, Oliva Verde, Cohiba Atmosphere,

U Zlaté konvice, Georgia

Libor Vedral

120 zaměstnanců

Mincovna, Tiskárna, Potrefená husa Národní

Václav Vojíř

110 zaměstnanců

Bugsy’s bar, Špejle, Phenomen, F&B Catering,

Potrefená husa Na Verandách, Potrefená husa Albertov