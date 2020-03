Místopředseda TOP 09 a starosta Roztok Jan Jakob vyzval k rezignaci hejtmanku Jaroslavu Jermanovou Pokornou (ANO). Vadí mu, že hejtmanka nedává zdravotníkům podporu ani materiální, ani lidskou.

Důvodem výzvy k rezignaci je rozhovor, který Jermanová poskytla serveru DVTV. V něm reagovala na stížnosti středočeských záchranářů, že nemají dostatek ochranných pomůcek. „Uvědomuji si náročnost jejich zaměstnání, a to nejen fyzickou, ale i psychickou. Oni byli zvyklí v jiných časech, že byly plné sklady a mohli si brát, co potřebovali. To samozřejmě v současné době možné není,“ namítla v rozhovoru Jermanová Pokorná.

To se nelíbí starostovi Roztok Jakobovi. Podle něj nyní zdravotníci potřebují maximální materiální i lidskou podporu. Vadí mu chaos, který panuje v distribucí ochranných prostředků i v informovanosti.

„Jaroslava Pokorná Jermanová by měla okamžitě rezignovat. Na nedostatek manažerských schopností jsme si u paní hejtmanky bohužel už zvykli. Na nedostatek empatie k záchranářům, kteří denně nasazují své zdraví, si zvyknout nehodláme,“ vysvětlil Jakob.

Domnívá se, že kdyby nebylo darů akademiků, záchranáři by jezdili bez ochranných prostředků, což považuje za hazard. „A zřejmě se z něj paní hejtmanka vůbec nepoučila. Jako starosta obce ze Středočeského kraje jsem očitým svědkem toho, jak distribuce ochranných pomůcek absolutně nefunguje,“ dodal Jakob.