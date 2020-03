V pražských Kasárnách Karlín možná vznikne nouzová ubytovna, kam by město soustředilo bezdomovce v době šíření nákazy nového koronaviru. Plán magistrátu ještě musí schválit majitel areálu, ÚZSVM. (ČTK)

Pokud o tom začnou jednání, bude úřad od magistrátu požadovat personální a materiální zajištění takto vzniklé ubytovny a zajištění dodávek vody. Oficiální podnět magistrát úřadu dosud nezaslal. ČTK to dnes řekl tiskový mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

„Pan primátor nás dosud oficiálně neoslovil, o jeho návrhu jsme se dozvěděli v pátek večer z Twitteru. Předpokládáme, že obdržíme oficiální podnět, který budeme moci vyhodnotit,“ řekl dnes Ležatka.

Podle Ležatky je zásadní, aby magistrát řešil problém se špatně fungující kanalizací v kasárnách. „Dnes máme zvýšené požadavky na hygienu a tam je jejich dodržování opravdu nemožné. Areál je desítky let prázdný, takže voda a odpady jsou ve špatném stavu a musela by se před umístěním osob do budov řešit,“ řekl. Dodal, že zbudování nouzové ubytovny, kam by město bezdomovce dalo v době šíření nákazy nového koronaviru, bude vyžadovat zajištění sociálních pracovníků a zdravotníků.

K věci se by se měla vyjádřit i Hygienická stanice hlavního města a Ústřední krizový štáb. Ti by měli rozhodnout, zda je vůbec vhodné na jedno místo koncentrovat velké množství lidí.

Bezdomovci jsou nyní umístěni v prozatímním kempu na Císařské louce. Loď Hermes, která jim slouží během zimy, byla podle Hřiba pro lidi bez domova uzavřena kvůli hygienickým problémům. Výrazné omezení fungování lodi Hermes a také ubytovacího zařízení pro lidi bez domova v Michli, které provozuje městské Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), magistrát avizoval ve čtvrtek.

V hlavním městě je podle sčítání a odhadu, které loni v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, zhruba 3250 bezdomovců. Jen asi třetina je z Prahy, ostatní jsou z dalších míst České republiky a také ze zahraničí. (ČTK)