Zemřel americký zpěvák a kytarista Kenny Rogers. Hvězdě country hudby a držiteli cen Grammy bylo 81 let. Řadu jeho písní převzali i čeští zpěváci. Například hit Ruby, Don’t Take Your Love to Town nazpíval Pavel Bobek. (AP)

Kenny Rogers sold tens of millions of records, won three Grammys and was the star of TV movies based on “The Gambler” and other songs, making him a superstar in the ‘70s and ’80s https://t.co/5gtO4HGAs7

— The Hollywood Reporter (@THR) March 21, 2020