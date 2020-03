Holandská květinářství musí denně zničit miliony květin. Kvůli koronaviru pro ně prakticky přestal být odbyt. (AFP)

VIDEO: Dutch horticulturists must destroy millions of flowers every day, an unprecedented situation caused by the outbreak of the #coronavirus that has brought demand to a standstill pic.twitter.com/kZ5c9P8JMB

— AFP news agency (@AFP) March 21, 2020