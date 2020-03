Ve dvou vlnách odjelo v noci na sobotu z Londýna do Prahy šest autobusů nouzové přepravy, vypravených Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Odvezly do Prahy téměř 330 občanů České republiky, především studentů a mladých lidí, kteří přišli v Británii o práci v důsledku epidemie viru a nemoci Covid-19.

České velvyslanectví v Londýně organizuje nouzovou přepravu poté, kdy aerolinky zrušily téměř všechny spoje mezi Británií a Českou republikou. Ceny na jediné zbývající lince British Airways do Prahy se vyšplhaly na v přepočtu 15 tisíc korun za jednosměrnou letenku. (Deník N)