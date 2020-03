Firmy ze skupiny EMTC Tomáš Bárty míří do insolvence. Stalo se tak poté, co mateřská společnost EMTC Czech skončila v úpadku, vyplývá to z insolvenčního rejstříku. EMTC dluží věřitelům přes 800 milionů korun.

Investiční a obchodní společnost EMTC si skrze výpis korporátních dluhopisů půjčila několik stovek milionů korun, ty měly putovat na vývoj mobilní aplikace Lipa Learning. Peníze do aplikace měly investovat tisíce lidí. Již začátkem března soud majetek mateřské společnosti obstavil.

Městský soud v Praze kvůli nesplácení ve čtvrtek rozhodl o úpadku mateřské EMTC Czech, v pátek pak zamířily do insolvence i dceřiné společnosti EMTC – GLA, EMTC – Servis a EMTC – Real Estate.

Mateřská firma míří do konkursu poté, co soud zrušil moratorium. Podle serveru rizikovedluhopisy.cz byla důvodem skutečnost, že Bárta uváděl u soudu nepravdivé informace. Například o tom, že pohledávky byly v minulosti již uhrazeny.

Za část peněz ručil také samotný Bárta, věřitelé proto požadují, aby byl vyhlášen na jeho majetek konkurs.