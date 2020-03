Epidemiolog Prymula znovu vyzval Čechy, aby na chaty o víkendu jezdili jen v nezbytném případě. „Pokud chtějí na víkend někam odjet, neměli by se stýkat s místními obyvateli,“ řekl po jednání ústředního krizového štábu.

„Měli by zůstat ve svých domech či chatách a nechodit do místních obchodů,“ dodal šéf ústředního krizového štábu.