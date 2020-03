Český skaut spojil síly s organizací Elpida, která provozuje celostátní bezplatnou Linku seniorů 800 200 007. Její pracovníci budou přijímat žádosti o pomoc od seniorů, k nimž se mohou dospělí skauti a skautky přihlásit přes aplikaci.

Pracovníci linky budou přijímat poptávky pomoci od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

Linka seniorů 800 200 007 je anonymní a bezplatná telefonická pomoc pro seniory a osoby pečující o seniory. V čase koronavirové epidemie posílila svůj provoz a poskytuje seniorům i jejich blízkým informace a podporu, volající ale také přímo propojuje s dobrovolníky. Obrátit se na Linku mohou i hendikepovaní či vážně němocní, kteří se nachází v krizové situaci a pomoc skautských dobrovolníků by potřebovali využít.

„Každý den teď volá přes padesát seniorů, kteří potřebují dojít nakoupit potraviny, drogerii či vyzvednout léky. Sami se ven bojí, většinou ani nemají žádné ochranné prostředky,“ říká Kateřina Bohatá, vedoucí Linky seniorů, která pomoc koordinuje na celorepublikové úrovni.

Pomáhají jí v tom informace z krajů, sociálních sítí, a nově i spolupráce s Junákem – českým skautem, kdy pracovníci Linky mohou propojit volajícího seniora s konkrétním skautským dobrovolníkem v místě. Linka spolupracuje i s organizací Život 90, která koordinuje dobrovolníky v Praze.

Co Linka seniorům nabízí? „Dokážeme sestavit krizový plán, pokud má senior potíže a neví, jak je řešit. Pomůžeme mu se uklidnit a získat ztracenou rovnováhu, dát relevantní informace a propojit s konkrétní službou či pomocí,“ vysvětluje Bohatá a apeluje na to, že kvůli riziku přenosu nemoci je lepší, aby kdokoliv chce pomoci nechodil k seniorům přímo do bytu a nepodával si s nimi ruce. Dodává, že omezení kontaktů s ostatními neznamená, že senioři nemohou vůbec ven, třeba na zdravotní procházku, venčení psa nebo na zahrádku.

Systém Skautské pomoci (www.skautskapomoc.cz) je postavený na propojování konkrétní poptávky seniora v konkrétním místě, kterou přijmou pracovníci Linky seniorů, a dospělých skautských dobrovolníků po celém Česku. Ti se sami hlásí na jednotlivé úkoly a zavazují se k jejich splnění. Pomoc může být i pravidelná a dlouhodobá. Registrovat se do něj mohou pouze dospělí členové a členky Junáka – českého skauta ve věku 18 až 60 let. Během několika dní ho pro skauty vyvinula zdarma firma manGoweb a konzultacemi podpořila právnická kancelář Slaninová Vokál.

„V současné době je naprosto zásadní, aby senioři a lidé z ohrožených skupin omezili v maximální míře osobní kontakt s ostatními. Jako skauti a skautky chceme přispět k jejich ochraně, a právě proto se pouštíme do podpory Linky seniorů. Doufáme, že si senioři postupně uvědomí riziko, nebudou mít obavy oslovovat Linku a budou důvěřovat pomoci našich skautských dobrovolníků,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. „Podstatou skautingu je pomoc druhým a starost o okolí, je proto přirozené, že skauti a skautky po celém Česku hledají cesty jak být prospěšní společnosti v krizové situaci, ať už v tomto celostátním projektu nebo v nesčetných lokálních“ dodává.