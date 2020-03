Pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková se v dopise vymezila proti slovům, která pronesl vůči divadlům prezident Miloš Zeman. Ten řekl, že by divadelníci udělali lépe, kdyby místo stěžování si šli obveselovat lidi do domovů důchodců. „Svým projevem jste nespravedlivě a hrubě urazil desetitisíce skvělých lidí,“ napsala. Divadla jsou kvůli vládním opatřením uzavřena.

„Vážený pane prezidente, v Praze jsou desítky divadel, která se ihned po svém uzavření přeměnila na šicí dílny a vyrábí tisíce roušek pro zdravotníky, domovy důchodců, pečovatelská centra i pro jednotlivé obyvatele. Suplují tak pomoc státu, které se zatím nedostává. Obrovská spousta herců a umělců se zapojila do dobrovolnické pomoci nejen seniorům – například načítají knihy ve spolupráci s Životem 90. Mnoho umělců je pak zapojeno do vytváření různých online přenosů, které si obyvatelé mohou pustit na internetu. A to vypočítávám jen pomoc, která je organizována v Praze. Jsem si jista, že podobná situace je i v dalších městech po celé zemi,“ píše Třeštíková mimo jiné v dopise.