Americký rapper Lecrae smontoval 15 přenosných stanic na mytí rukou, které ve městě Atlanta rozmístil mezi lidmi bez domova. Jedna umývárna má objem téměř 40 litrů vody a poskytuje mýdlo. (CBS)

HANDWASHING STATIONS: Rapper Lecrae teamed up with the nonprofit Love Beyond Walls to assemble 15 portable handwashing stations for the homeless in Atlanta, Georgia on Thursday. The stations hold 10 gallons of water and come with soap. pic.twitter.com/qJykAXLVPJ

— CBS News (@CBSNews) March 20, 2020