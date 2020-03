U tří lidí z výletní lodi Ruby Princess, která zakotvila ve čtvrtek v největším australském městě Sydney, se při testech potvrdila nákaza koronavirem. Australské úřady se nyní snaží urychleně kontaktovat více než 2700 cestujících, kteří z plavidla v centru Sydney vystoupili.

Na lodi, jež předtím navštívila Nový Zéland, bylo zhruba 3800 osob, včetně asi 1000 členů posádky. Informoval o tom dnes list The Guardian.

„Máme velké obavy, že tito lidé vystoupili a netušili přitom, že na lodi se vyskytla nemoc Covid-19,“ uvedl Brad Hazzard, který působí jako ministr zdravotnictví ve státě Nový Jižní Wales, kde Sydney leží.

Podle Hazzarda byl nový koronavirus zjištěn u dvou pasažérů a jednoho člena posádky. Čtvrtý člověk, u kterého bylo podezření na koronavirus, se již vrátil do státu Tasmánie.

V Austrálii platí nařízení, že všichni Australané, kteří přicestují do země ze zahraničí, musejí na 14 dní povinně do karantény. Pokud pasažéři z Ruby Princess nařízení respektují, jsou nyní v izolaci bez ohledu na to, zda se o případech nákazy z lodi dozvěděli, nebo ne. Cizinci nemají ode dneška vstup do Austrálie kvůli epidemii koronaviru povolený vůbec.

V Austrálii bylo zaznamenáno 785 potvrzených případů nákazy koronavirem, sedm lidí na nemoc COVID-19, kterou virus způsobuje, zemřelo. Australské úřady tento týden zakázaly shromáždění více než stovky lidí v uzavřených prostorách a omezily cestování do lokalit osídlených domorodými obyvateli. Premiér Scott Morrison řekl, že chce „omezit cesty do odlehlých oblastí obývaných domorodci, aby zabránil rozšíření koronaviru v místech, která jsou vzdálená od nemocnic“.

Opatření proti šíření koronaviru ale Austrálie přijímá jen pomalu. V zemi jsou například stále otevřené školy, což mnoho Australanů kritizuje, píše The Guardian. (ČTK)