Policie bude zítra kontrolovat, zda lidé dodržují omezení cestování. V souvislosti s očekávanými víkendovými cestami lidí na chalupy to dnes po jednání vlády řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Požádal jsem policejního prezidenta, aby na zítra (pátek) připravil opatření, které zajistí plnění vládního nařízení,“ řekl Hamáček. Policie se podle něj podívá, zda lidé musí nebo nemusí cestovat. Podrobnosti neuvedl. Blokády dálnic nebo silniční kontroly se ale podle něj nečekají.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podotkl, že omezení volného pohybu se vztahuje i na chataření. Podle něj to znamená, že by lidé měli zůstávat ve svých chatách či chalupách a vycházet jen ve stejných případech, za jakých by vycházeli ze svých domovů. Zvláštní opatření podle něj není nutné přijímat.

Vláda v celé zemi zakázala volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Až na výjimky nesmí Češi cestovat do zahraničí a cizinci zase do republiky.